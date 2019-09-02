Rusya'nın Kahire Büyükelçisi hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Rusya’nın Kahire Büyükelçisi Sergey Kirpichenko (68), rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Rus Büyükelçi bugün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Rus Büyükelçi'nin kesin ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Moskova merkezli uluslararası haber kuruluşu Sputnik de Rusya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde Kirpichenko’nun bu sabah Kahire’de hayatını kaybettiğini doğruladı.

- Kirpichenko kimdir?

1951 yılında dünyaya gelen Kirpichenko, farklı Arap ülkelerinde büyükelçilik görevlerinde bulunmuş tecrübeli bir diplomattı.

2011 yılından bu yana Rusya’nın Kahire Büyükelçisi olan Kirpichenko, 1991-1995 Suudi Arabistan, 1998-2000 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2000-2004 Libya ve 2006-2011 yılları arasında Suriye Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.