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S-400 eğitimi başladı

- Mili Savunma Bakanlığı: - "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'da S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı"

Genel 04.09.2019, 13:03
S-400 eğitimi başladı
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ANKARA (AA) - S-400 eğitiminin Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla Rusya'da başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'nın Gatchina kentinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı." ifadelerine yer verildi.

#eğitim #Milli Savunma Bakanlığı #S-400
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