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S-400’de ikinci sevkiyat başladı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin ikinci batarya malzemelerinin Ankara’ya intikaline bugün başlandığını açıkladı.

Genel 27.08.2019, 13:51 27.08.2019, 13:56
S-400’de ikinci sevkiyat başladı
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Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin ikinci batarya malzemelerinin Ankara’ya intikaline bugün başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci batarya malzemelerinin intikali 12- 25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı Ankara’ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#ankara #s400 #S400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi #Milli Savunma Bakanlığı
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