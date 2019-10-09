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"Sadece teröristler hedef alınmaktadır"

- Milli Savunma Bakanlığı: - "(Barış Pınarı Harekatı) "Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır" - "Sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir"

Genel 09.10.2019, 18:55

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi sadece teröristlerin hedef alındığı bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan "Barış Pınarı Harekat Planı"nın Türk Silahlı Kuvvetlerince saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

#Barış Pınarı Harekatı #Milli Savunma Bakanlığı
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