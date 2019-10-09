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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, Barış Pınarı Harekatı'nı gönülden desteklediklerini ve tüm sağlık profesyonelleriyle Mehmetçiğin yanında olduklarını bildirdi. Rektörlükten yapılan açıklamada, güney...
Genel 09.10.2019, 20:52
İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, Barış Pınarı Harekatı'nı gönülden desteklediklerini ve tüm sağlık profesyonelleriyle Mehmetçiğin yanında olduklarını bildirdi.
Açıklamada, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi tüm sağlık profesyonelleri ile Mehmetçiğin yanındadır. Yüce Allah, Mehmetçiğimize güç kuvvet ihsan eylesin, onları muhafaza buyursun, muzaffer kılsın." denildi.
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