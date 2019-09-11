SAHA İstanbul'dan TEKNOFEST’te ziyaretçilere uçuş deneyimi

İSTANBUL (AA) - SAHA İstanbul, TEKNOFEST’te ziyaretçilere Nuri Demirağ’ın Nu.D.36 eğitim uçağı ile uçuş deneyimi yaşatacak.

SAHA İstanbul açıklamasına göre, SAHA İstanbul 17-24 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST’te kendisine ayrılan pavilyonda da ziyaretçilerine heyecanlı deneyimler yaşatacak.

TEKNOFEST’te hazırlanan SAHA İstanbul pavilyonunda, SAHA İstanbul, dışında savunma, havacılık ve uzay sanayinin önemli firmalarından Teknopark İstanbul, Erin Motor, Ordulu Bilgi Teknolojileri, Piri Resi Bileşim Teknolojileri, AFS Hassas Döküm, Bites Savunma, SDT AŞ Ata Arms, C-Tech Bilişim, Pavotek, Ulak Haberleşme, OBSS Teknoloji ve Altınay Robot’un stantları yer alacak. Ziyaretçiler, SAHA İstanbul pavilyonunda sürpriz etkinlikler, şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak.

Pavilyonda yerini alacak Teknopark İstanbul, ziyaretçileri Nuri Demirağ’ın Nu.D. 36 eğitim uçağının simülasyonu ile karşılayacak. Teknoark İstanbul standını ziyaret edenler, VR gözlüğü takarak Nu.D.36’da ayaklarını yerden kesecek bir uçuş deneyimi yaşayacaklar. Uçağı başarıyla kullanan kişilere ayrıca uçuş sertifikaları da verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, TEKNOFEST’in, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gelecek nesillerde sürdürülebilir kıldığına dikkati çekti. Keleş, TEKNOFEST’in her yaş grubundaki ziyaretçiler için yüksek teknolojinin en keyifli haliyle sunulduğu bir platform olduğunu aktardı.

Milli teknoloji hamlesi ile Türkiye son yıllarda savunma havacılık ve uzay sanayiinde büyük adımlar attığını dile getiren Keleş, "Dünyanın en büyük festivali haline gelen TEKNOFEST, Türkiye adına bu adımların başarıyla devam edeceğinin kanıtı" ifadelerini kullandı.

SAHA İstanbul pavilyonunda yer alan diğer firmalar da hazırlıklarına devam ediyor. SAHA İstanbul üyesi Altınay Robot da ziyaretçilere TEKNOFEST’e geldiklerinde görebilecekleri, deneyimleyebilecekleri robotik sürprizler hazırlıyor.