Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Yönetmeliği
- Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi
ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
"Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Yönetmeliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelik, Başkanlığın kuruluş, bağlılık, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
Başkanlık bünyesinde görev yapacak müfettişlerin ve denetleme üyelerinin seçilme, atanma, hizmet içi eğitim, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, teftişe tabi olan ve denetlenenlerin yükümlülükleri bu yönetmelikle belirlenecek.
Başkanlık bünyesinde ana görev fonksiyonu olarak Teftiş Grup Başkanlığı ve Denetleme Grup Başkanlığı bulunuyor.
Başkanlık, birimlerin her türlü iş ve işlemlerini rehberlik anlayışına dayalı olarak teftiş edip ve denetleyecek, personelin işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma iş ve işlemlerini yürütecek.
Birimlerde meydana gelen kazalarla ilgili inceleme ve araştırma yapacak olan Başkanlık, kazaların önlenmesinden sorumlu birimleri denetleyerek rehberlik yapacak.
Başkanlık ayrıca İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca kullanılan raporlara uygun şekilde Başkanlık iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere hazırlanacak rapor, kontrol listesi ve benzeri belgelerin formatlarını oluşturacak.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurların göreve hazırlık durumlarını kontrol edecek olan Başkanlık, yetkili makamlarca talep edilen bilirkişilik hizmetlerini yerine getirecek.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:06
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:34
|Yatsı
|20:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0