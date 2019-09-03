Son Dakika
ABD’den İran’a ‘uzay’ yaptırımı
Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralandı
Freni patlayan tır iki aracı ezdi: Feci kaza kamerada
Karabük çöplüğünde 22 kaçak göçmen yakalandı
Londra’da Hindistan karşıtı protesto
Malatya’da beyzbol sopları ile iş yerine baskın
İzne gelen sözleşmeli er kolunu makineye kaptırdı
Bursasporlu taraftarlardan gelin ve damada sürpriz
Hastaneden suçlu kaçırmaya çalışmışlardır, tutuklandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenli bölge açıklaması

Şahinbey'de bu yıl 5 bininci nikah kıyıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bu yıl 5 bininci nikah kıyıldı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de en çok nikah kıyan belediye unvanına sahip olan Şahinbey Belediyesinin Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,...

Genel 03.09.2019, 19:16 03.09.2019, 22:43
Şahinbey'de bu yıl 5 bininci nikah kıyıldı
banner63

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bu yıl 5 bininci nikah kıyıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de en çok nikah kıyan belediye unvanına sahip olan Şahinbey Belediyesinin Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlendirme Memurluğunda bekleyen çiftlere sürpriz yaparak nikahlarını kıydı.

Bu yılın 5 bininci nikahını kıyarak çiftlere mutluluklar dileyen Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Bu yıl da inşallah bu rekorumuzu yenilemek istiyoruz. Bu yılın 5 bininci nikahı kıydık. İnşallah yıl sonuna kadar da Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olarak, evlendirme işlemlerimize devam etmek istiyoruz. Ayrıca patenti bizde olan Evlilik Okulu Projemizde evlenecek çiftlerimize ve evli olan çiftlerimize eğitimler veriyoruz. Şu ana kadar 25 binin üzerinde çiftimize eğitim verdik. Bu eğitimlerin evliliğe çok ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. Eğitim sonrasında yeni evlenecek çiftlerimize çamaşır makinesi, evli çiftlerimize de çay veya kahve makinesi hediye ediyoruz. Bu vesile ile yeni evlenen çiftlerimize bir kez daha ömür boyu mutluluklar diliyorum."

#evlendirme dairesi #Nikah #Şahinbey Belediyesi
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@