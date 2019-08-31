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Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı silahla öldürüldü
- Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı
Genel 31.08.2019, 14:06 31.08.2019, 16:37
SAKARYA (AA) - Tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesine bağlı Çökekler Mahallesi'nde STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan ve E.A. ile E.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Erkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Erkan'ın cesedi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan E.Ş'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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