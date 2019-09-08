Sakarya'da ceset bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bedeninin yarısı olmayan ceset bulundu.

Başoğlu Mahallesi Körük mevkisindekide ceset görenler durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekibi, sahilde bedeninin üst kısmı olmayan ceset bulunduğunu belirledi.

Erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, kimliğinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.