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Sakarya'da ceset bulundu
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bedeninin yarısı olmayan ceset bulundu.Başoğlu Mahallesi Körük mevkisindeki sahilde ceset görenler durumu jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekibi, sahilde bedeninin üst...
Genel 08.09.2019, 14:29
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bedeninin yarısı olmayan ceset bulundu.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekibi, sahilde bedeninin üst kısmı olmayan ceset bulunduğunu belirledi.
Erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, kimliğinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.
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