Sakarya'da Fetih suresi okundu
- Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesinde Fetih suresi okundu, dua edildi
Genel 10.10.2019, 07:33
SAKARYA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sakarya'da da Fetih suresi okundu.
Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami'de sabah ezanından sonra İl Müftü Vekili Mehmet Şahin ve Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak'ın katılımıyla Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için edilen duaya cemaat de eşlik etti.
Program, Adapazarı Müftüsü Albayrak'ın sabah namazını kıldırmasının ardından sona erdi.
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