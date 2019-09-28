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Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi
- Sakarya 7. Komando Tugay Komutanlığında 143 asker, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alındı
Genel 28.09.2019, 23:30
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 143 asker, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Taşkısığı Mahallesi'ndeki Sakarya 7. Komando Tugay Komutanlığında bulunan askerlerin öğlenden sonra bulantı, kusma, ishal ve ateş şikayetleri ilettikleri belirtildi.
Başvuranlardan alınan kan ve gaita örnekleri ile yenilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar tetkiklerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Durumu ağır olan askerimiz bulunmamaktadır. Saat 22.30 itibarıyla toplam başvuru 143 olup bunlardan 63'ü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir, 73'ü müşahede altına alınmış, 7'sinin ise yatırılması uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.
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