Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ahmediye Mahallesi'nde İhsan Biçer idaresindeki 54 DY 863 plakalı traktör, Çamaltı mevkisinde kontrolden...
Genel 10.10.2019, 20:18
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmediye Mahallesi'nde İhsan Biçer idaresindeki 54 DY 863 plakalı traktör, Çamaltı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza sırasında kendisini traktörden yola atan Kadire Biçer ise yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Kadire Biçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Biçer'in cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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