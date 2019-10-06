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Sakarya’dan Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
Sakarya’dan gelen bir grup, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Genel 06.10.2019, 11:24
Sakarya’dan gelen bir grup, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Sakarya’dan gelen grup arasında bulunan Leyla Ürgüplüoğlu, anneleri takip ettiklerini söyledi. Ürgüplüoğlu, "Anneleri zaten takip ediyoruz, televizyondan görüyorduk. Çok üzüldük, destek verelim dedik. Bu durumu görünce daha bir üzüldük, daha bir duygulandık. Allah inşallah onların yardımcısı olur. Bu PKK illeti bir an önce kurusun, bu şeylerden biz de kurtulalım, annelerimiz bir daha ağlamasın’’ dedi.
Grup, ziyaretlerinin ardından bölgeden ayrıldı.(Yakup Ermiş - Hasan Gündüz/İHA)
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