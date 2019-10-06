Son Dakika
MHP'den ABD Büyükelçiliği'ne sert tepki
AK Parti'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki
Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı
“Sudan'ın 'terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması ortak hedef“

Sakarya’dan Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Sakarya’dan gelen bir grup, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Genel 06.10.2019, 11:24
Sakarya’dan Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Sakarya’dan gelen bir grup, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde gelen ailelerin eylemi 34’üncü güne girerken, annelere destek ziyareti de gelmeye devam ediyor. Annelerin eylemini televizyondan gören bir grup, Sakarya’dan yola çıkarak Diyarbakır’a geldi. Eylem yapan annelerle görüşen grup, çocukları hakkında bilgi alarak yanlarında oldukları mesajı verdi.

Sakarya’dan gelen grup arasında bulunan Leyla Ürgüplüoğlu, anneleri takip ettiklerini söyledi. Ürgüplüoğlu, "Anneleri zaten takip ediyoruz, televizyondan görüyorduk. Çok üzüldük, destek verelim dedik. Bu durumu görünce daha bir üzüldük, daha bir duygulandık. Allah inşallah onların yardımcısı olur. Bu PKK illeti bir an önce kurusun, bu şeylerden biz de kurtulalım, annelerimiz bir daha ağlamasın’’ dedi.

Grup, ziyaretlerinin ardından bölgeden ayrıldı.

(Yakup Ermiş - Hasan Gündüz/İHA)
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:42
İkindi 15:55
Akşam 18:30
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Galatasaray 7 10
8. Trabzonspor 6 9
9. Sivasspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Real Betis 8 9
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@