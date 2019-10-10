Samanlıklarda FETÖ'ye ait kitap ve dokümanlar bulundu
- Samanlıkların sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı
Genel 10.10.2019, 19:15
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir köyde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait yasaklanmış kitaplar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Bozbelen köyünde yaşayan İ.G. ve M.Z'ye ait evlerde FETÖ'nün dokümanları olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şüphelilerin, dokümanların, FETÖ/PYD üyeliği suçundan cezaevinde hükümlü olan akrabaları R.Z'ye ait olduğunu iddia ettikleri belirtildi.
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