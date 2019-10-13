Samiri Yahudilerinin Sukot Bayramını kutlamaları

NABLUS (AA) - Dünyanın en küçük dini cemaati sayılan Samiriler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Gerizim Dağı'na çıkarak, Sukot (Arş) Bayramını kutladı.

Orta Doğu'daki köklü dini topluluklarından biri olan Samiriler, Sukot Bayramı dolayısıyla hacı olmak için Nablus'taki Gerizim Dağı'nda toplandı. Güneş doğmadan önce kırmızı fes ve beyaz giysileriyle kutsal kabul ettikleri Gerizim Dağı'na çıkan Samiri Yahudileri burada ibadetlerini yerine getirdi.

Samiriler Gerizim Dağı'nın yeryüzündeki gökyüzüne en yakın bölge olduğuna ve Hazreti İbrahim'in, oğlu İshak’ı (İslamiyete göre İsmail peygamber) bu dağ üzerinde Allah'a adamak istediğine inanıyor.

Yahudi inancına göre İsrailoğullarının Sina'dan çıkışını sembolize eden Sukot Bayramı, 7 gün evlerin önlerinde veya çatılarında kurulan özel çardaklarda ve Tevrat'tan özel dualar okunarak kutlanıyor.

- Samiri Yahudileri kimdir?

Sayıları yaklaşık 800'ü bulan ve dünyanın en küçük dini cemaati sayılan Samirilere sadece Nablus yakınlarındaki Gerizim Dağı'nın eteklerinde ve Tel Aviv yakınlarındaki Holan bölgesinde rastlanıyor.

Samiriler, Hazreti Musa’nın vefatından sonra Hazreti Yuşa bin Nun'un komutasındaki İsrailoğulları'nın 3 bin yıl önce Filistin topraklarını fethettiğinden bu yana Nablus'ta yaşıyor ve Beyt'ul Makdis'in Kudüs'te değil, Gerizim Dağı'nın üstünde olduğuna inanıyor.

Filistin Yahudileri olarak adlandırılan Samiriler, İsrailoğulları sülalesinin gerçek uzantılarının kendileri olduğunu dile getiriyor. Samiriler, Yahudiliğe benzer bir dine inanmakla birlikte Yahudiler tarafından Yahudi kabul edilmeyen bir topluluk olarak tanınıyor.

Samiriler, 3 bin 600 yıllık ceylan derisine yazılı orijinal Tevrat'ın kendilerinde olduğuna inanıyor.

Samiriler ile Yahudiler arasında birçok fark bulunuyor. Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiğine inanan Samiriler, kendilerinin Hazreti Yakub'un 12 oğlundan Hazreti Yusuf'un torunları olduklarını kabul ediyor. Samirilerin Tevratı ile Yahudilerinki arasında altı bine yakın fark olduğu ifade ediliyor.

Müslümanlar gibi abdest alıp, Aramice diliyle ibadet eden Samirilere ait ibadet yerleri de Müslümanların mescidine benzerlik gösterirken, Yahudilerin Sinagogları gibi içeride masa veya sıra bulunmuyor. Samiriler, Sukot Bayramı'nda olduğu gibi Hasat ve Hamursuz bayramlarında da Gerizim Dağı'na çıkarak hac yapıyor.