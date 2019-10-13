Şampiyon güreşçiler Mehmetçik oldu





ANKARA (AA) - 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli güreşçiler, birliklerine teslim oldu.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları, 16-28 Ekim tarihlerinde Çin'in Wuhan kentinde düzenlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları, organizasyona katılacak. Şampiyonada mücadele edecek Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ün de yer aldığı milli güreşçiler, bu sabah kışlanın yolunu tuttu.

Oyunlarda güreş müsabakaları, 21-22 Ekim'de serbest, 23-24 Ekim'de ise grekoromen stilde gerçekleştirilecek. Milli kafile, 16 Ekim'de CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları için Çin'e hareket edecek.



TSK Güreş Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan güreşçiler şunlar:

Grekoromen: Rıza Kayaalp (130 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Aslan Atem (77 kilo), Enes Başar (67 kilo)

Serbest stil: Taha Akgül (125 kilo), Fatih Yaşarlı (97 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo)

- Genelkurmay Başkanı Güler'e teşekkür





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e teşekkür ederek, "Genelkurmay Başkanımız Türk güreşine çok büyük önem veriyor. Askeri Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşı yoktu. Kendisiyle bir araya gelerek bu durumu değerlendirdik. Askerlikle güreşin özdeşleştiğini, güreşin ata sporumuz olduğunu ve askeri oyunlarda yer almasının çok iyi olacağını belirttim. Sayın Güler de bu talebimizi uygun görerek gerekli talimatı verdiler. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül başta olmak üzere birçok milli sporcumuz bugün itibarıyla asker oldular. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, kendilerinden madalyalar alıp İstiklal Marşı'mızı okutmalarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Suriye'deki operasyonda ülkesi için canları pahasına mücadele eden tüm askerlerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Ülkemiz böyle bir operasyonun içindeyken, bizim için Askeri Olimpiyat Oyunları'nın önemi bir kat daha artıyor. Dolayısıyla orada mücadele edecek olan tüm sporcularımız bu ruhla mindere çıkacak ve Türk'ün gücünü herkese göstereceklerdir."





- Taha Akgül: "İhtiyaç duyulduğu takdirde cepheye gitmeye hazırız"





Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ise asker olacağı için son derece mutlu olduğunu belirterek, "Askerlerimiz Suriye'de vatanımız için büyük bir mücadele verirken, bizler de Çin'de yapılacak Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizler bu vatanı seven evlatlar olarak bu zor günlerde ihtiyaç duyulduğu takdirde cepheye de gidip ülkemiz için çarpışmaya her daim hazırız. Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizi kahramanca savunan tüm askerlerimizin rabbim yar ve yardımcısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.



