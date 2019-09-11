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Samsun'da silahla yaralama
- Kız kardeşiyle görüştükleri iddiasıyla 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Genel 11.09.2019, 19:55 11.09.2019, 22:56
SAMSUN (AA) - Samsun’un İlkadım ilçesinde, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kıran Mahallesi'nde, T.S, kız kardeşiyle görüştükleri iddiasıyla Sinan A. (23) ve Fatih D’yi (24) bacaklarından silahla yaraladı.
Şüpheli T.S, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Şüpheli, sağlık kontrolünden sonra emniyete götürüldü.
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