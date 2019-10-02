Samsun'da “torbacı“ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüekipleri, "" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, yapılan aramalarda, 3,15 gram sentetik uyuşturucu, 217 kapsül sentetik ecza hapı, 1,05 gram esrar, 0,11 gram skunk ve 132 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.