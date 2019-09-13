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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Genel 13.09.2019, 09:23 13.09.2019, 10:36
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SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun, Tokat, Kocaeli, Ordu ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye çıkarıldı.

Üç gün önce düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya'da katılım hesabı bulunduğu öne sürülen iki öğretmen ile örgütle ilişkili kurumlarda SGK kaydı bulunan 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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#İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi #FETÖPDY #video haber #samsun
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