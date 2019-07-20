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Samsun Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş Uğurluyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un cenazesine katılmak üzere Samsun’a geldi.
GENEL 20.07.2019, 12:25 20.07.2019, 13:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un cenazesine katılmak üzere Samsun’a geldi.
Şehit Zafer Akkuş’un cenazesi öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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