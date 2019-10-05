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Samsun'da 2 araç çarpıştı, yaya ağır yaralandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karşıya geçmeye çalışan yaya ağır yaralandı. Samet Y. yönetimindeki 52 RD 839 plakalı otomobil, Dörtyol mevkisinde Adem A. idaresindeki 55 HE 012 plakalı...
Genel 05.10.2019, 16:38
SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada karşıya geçmeye çalışan yaya ağır yaralandı.
Samet Y. yönetimindeki 52 RD 839 plakalı otomobil, Dörtyol mevkisinde Adem A. idaresindeki 55 HE 012 plakalı otomobille çarpıştı.
Ağır yaralanan Uzun, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Uzun'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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