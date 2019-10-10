Samsun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Ali Sevinç'in kullandığı 55 AD 406 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde Hüseyin İnan idaresindeki 55 M 1011 plakalı...
Genel 10.10.2019, 17:08
SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali Sevinç'in kullandığı 55 AD 406 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde Hüseyin İnan idaresindeki 55 M 1011 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Sevinç ile minibüste bulunan Cevriye Pank, yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçlar kaldırıldıktan sonra normale döndü.
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