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Samsun'da "torbacı" operasyonu
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.İlkadım...
Genel 02.10.2019, 10:57
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, yapılan aramalarda, 3,15 gram sentetik uyuşturucu, 217 kapsül sentetik ecza hapı, 1,05 gram esrar, 0,11 gram skunk ve 132 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
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