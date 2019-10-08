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Şanlı ordumuz "Güvenli Bölge Harekatı" için hazır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter’dan "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır" paylaşımında bulundu.

Genel 08.10.2019, 22:17 08.10.2019, 23:52
Şanlı ordumuz "Güvenli Bölge Harekatı" için hazır
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter’dan "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır" paylaşımında bulundu.

MSB, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden terörle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD-YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#güvenli bölge harekatı #suriye #msb
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