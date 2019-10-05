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Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 16 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu 15 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 KS 840 plakalı...

Genel 05.10.2019, 18:03 05.10.2019, 21:13
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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu 15 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 KS 840 plakalı askeri midibüs, aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada midibüsteki 15 asker yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

#askeri araç #kaza #Şanlıurfa #tır
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