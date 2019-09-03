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Şanlıurfa'da damdan düşen yaşlı adam öldü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.Merkez Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi'nde oturan Şehmus Demir (98), iki katlı evlerinin damında dolaştığı sırada dengesini kaybederek beton...
Genel 03.09.2019, 13:49 03.09.2019, 17:11
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Merkez Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi'nde oturan Şehmus Demir (98), iki katlı evlerinin damında dolaştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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