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Şanlıurfa'da damdan düşen yaşlı adam öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.Merkez Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi'nde oturan Şehmus Demir (98), iki katlı evlerinin damında dolaştığı sırada dengesini kaybederek beton...

Genel 03.09.2019, 13:49 03.09.2019, 17:11
Şanlıurfa'da damdan düşen yaşlı adam öldü
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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi'nde oturan Şehmus Demir (98), iki katlı evlerinin damında dolaştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

#damdan düşme #ölüm #Şanlıurfa
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