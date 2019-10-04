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Şanlıurfa'da kaçak kazı operasyonu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait mozaikler ele geçirildi.

Genel 04.10.2019, 11:13 04.10.2019, 12:33
Şanlıurfa'da kaçak kazı operasyonu
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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait mozaikler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese giden ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, kaçak kazıda ortaya çıkarılmış üzerinde hayvan figürü ve Roma yazısı olan mozaikleri ele geçirdi. Yapılan ilk incelemede mozaiklerin Roma dönemine ait oldu belirlendi.

Mozaikler, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Kaçak Kazı #mozaik #operasyon #tarihi eser
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