Şanlıurfa'da kaçak kazı operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait mozaikler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese giden ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, kaçak kazıda ortaya çıkarılmış üzerinde hayvan figürü ve Roma yazısı olan mozaikleri ele geçirdi. Yapılan ilk incelemede mozaiklerin Roma dönemine ait oldu belirlendi.

Mozaikler, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.