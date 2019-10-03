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Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama kanalına giren kişi boğuldu.

Genel 03.10.2019, 13:40 03.10.2019, 14:15
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama kanalına giren kişi boğuldu.

Çobanlık yapan Suriyeli Hüseyin Halef (27), yüzmek için Yolbilir Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra Halef'in gözden kaybolduğunu görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen su altı polisleri, Hüseyin Halef'in cansız bedenini kaybolduğu yerin yaklaşık 8 kilometre uzağında buldu.

Halef'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#boğulma #otopsi #sulama kanalı #Suruç #Şanlıurfa
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