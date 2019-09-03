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Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk öldü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Merkez Karaköprü ilçesi kırsalındaki İnalı Mahallesi yakınlarında İ.Y'nin kullandığı 63 DZ 526 plakalı...
Genel 03.09.2019, 13:37 03.09.2019, 15:59
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Merkez Karaköprü ilçesi kırsalındaki İnalı Mahallesi yakınlarında İ.Y'nin kullandığı 63 DZ 526 plakalı traktörden Hacire Aslan (12) dengesini kaybederek düştü.
Aslan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Sürücü İ.Y. ise gözaltına alındı.
Kazanın, Hacire'nin yakınlarıyla beraber üzüm hasadından dönerken meydana geldiği öğrenildi.
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