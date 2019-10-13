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Şanlıurfa'da traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Musa G. idaresindeki 53 HE 894 plakalı traktör, Siverek-Viranşehir kara yolunun Büyük Kazanlı Mahallesi yakınlarında...

Genel 12.10.2019, 22:40 12.10.2019, 23:10

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Musa G. idaresindeki 53 HE 894 plakalı traktör, Siverek-Viranşehir kara yolunun Büyük Kazanlı Mahallesi yakınlarında Ali Türkmenoğlu yönetimindeki 80 LA 890 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Ali Türkmenoğlu (41) ile beraberindeki Yusuf Türkmenoğlu (16) ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Türkmenoğlu kurtarılamadı. Yusuf Türkmenoğlu ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Türkmenoğlu'nun yakınları hastaneye akın etti.

#kaza #1 ÖLÜ #yaralı #Şanlıurfa #siverek
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