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Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin...
Genel 12.10.2019, 20:40 12.10.2019, 20:43
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.
Açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.
Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 2 gün ara verilmişti.
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