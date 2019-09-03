Son Dakika
Robot garsonlar iş başında
Çanakkale’de 2 günde 449 mülteci yakalandı
Tuzla’da binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı
Palamut yok, umut hamside
Paravanın içerisinden 22 adet gazete kupürü çıktı
Deniz Ateş Bitnel, İl Hakemliği’ne düşürüldü
Marmaris’te orman yangını başladı
Albayrak: “Üretici fiyatlarındaki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor”
Azez’de patlama: 1 ölü, 11 yaralı
Görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili karar

Şanlıurfa'da damdan düşen yaşlı adam öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.Merkez Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi'nde oturan Şehmus Demir (98), iki katlı evlerinin damında dolaştığı sırada dengesini kaybederek beton...

Genel 03.09.2019, 13:49
Şanlıurfa'da damdan düşen yaşlı adam öldü
banner63

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi'nde oturan Şehmus Demir (98), iki katlı evlerinin damında dolaştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

#damdan düşme #ölüm #Şanlıurfa
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@