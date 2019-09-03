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Şanlıurfa'da damdan düşen yaşlı adam öldü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.Merkez Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi'nde oturan Şehmus Demir (98), iki katlı evlerinin damında dolaştığı sırada dengesini kaybederek beton...
Genel 03.09.2019, 13:49
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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