Şanlıurfa'da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden davulcu öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Küçük Mutlu Mahallesi'nde yapılan düğünde, "kutlama" gerekçesiyle silahla ateş açıldı.

Silahtan çıkan kurşunlar düğünde davul çalan Yılmaz Sagin (29) ve davetlilerden Hüseyin Düşme'ye (16) isabet etti.

Sagin ve Düşme, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen Sagin kurtarılmadı.