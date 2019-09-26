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Şanlıurfa'da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı
- Viranşehir ilçesindeki olayda kurşunun isabet ettiği davulcu hayatını kaybetti
Genel 26.09.2019, 21:41
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden davulcu öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Küçük Mutlu Mahallesi'nde yapılan düğünde, "kutlama" gerekçesiyle silahla ateş açıldı.
Sagin ve Düşme, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen Sagin kurtarılmadı.
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