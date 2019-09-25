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Şanlıurfa'da hedef 10 milyon fidanı toprakla buluşturmak

- Vali Abdullah Erin: - "Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşme neticesinde, istenilen miktarda fidanın temin edileceği sözünü aldık. Önümüzde yemyeşil Şanlıurfa için büyük bir fırsat var. Bu fırsatı kesinlikle değerlendirmek zorundayız"

Genel 25.09.2019, 18:08 25.09.2019, 18:11
Şanlıurfa'da hedef 10 milyon fidanı toprakla buluşturmak
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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hayata geçirilen proje ile 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından başlatılan ve Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası" için hazırlıklar devam ediyor.

İlk etapta 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefiyle başlayan çalışmalar kapsamında, Vali Abdullah Erin, oluşturulan ağaçlandırma icra komisyonları ile bir araya geldi.

Vali Erin, ağaçlandırma kampanyasının gelecek ay başlayacağını ve koordineli bir şekilde uzun vadeli olarak yürütülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bu sezon en az 10 milyon fidanın toprakla buluşturulacak şekilde hazırlıkların yapıldığını aktaran Vali Erin, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşme neticesinde, istenilen miktarda fidanın temin edileceği sözünü aldık. Önümüzde yemyeşil Şanlıurfa için büyük bir fırsat var. Bu fırsatı kesinlikle değerlendirmek zorundayız." dedi.

Ağaçlandırma faaliyetlerinin, özellikle çocukların hafızalarında yer etmesi için eğitim camiasına seslenen Vali Erin, öğretmenler ve okul idarecilerinin, haftada en az bir gün iş elbiseleri giyerek okul bahçeleri ve çevresinde ağaçlandırılabilecek alanlarda faaliyetler icra etmesini istedi.

Kamuya ait ağaçlandırma yapılabilecek alanların açıklandığı toplantıda, mülkiyeti hazineye ait olan 14 bin dekar alanın ağaçlandırma sahası olarak belirlenmesi için ilgili bakanlıklardan onayın alındığı, 22 bin dekarlık başka bir alanın da ağaçlandırma sahası olarak tahsis edilmesi için talepte bulunulduğu belirtildi.

#10 bin fidan #ağaçlandırma kampanyası #fidan #Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası
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