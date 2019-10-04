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Şanlıurfa'da kaçak kazı operasyonu
- Merkez Haliliye ilçesine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait mozaikler ele geçirildi
Genel 04.10.2019, 11:13
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait mozaikler ele geçirildi.
Ekipler, kaçak kazıda ortaya çıkarılmış üzerinde hayvan figürü ve Roma yazısı olan mozaikleri ele geçirdi. Yapılan ilk incelemede mozaiklerin Roma dönemine ait oldu belirlendi.
Mozaikler, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
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