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Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.Cuma Alpyiğit (47) yönetimindeki 63 YN 475 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Koruklu Mahallesi yakınlarında devrildi.Kazada sürücü...

Genel 05.09.2019, 13:10
Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Cuma Alpyiğit (47) yönetimindeki 63 YN 475 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Koruklu Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile Ayşe (16), Tufan (50), Emine (21) ve İbrahim Alpyiğit (37) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#akçakale #kaza #Şanlıurfa
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