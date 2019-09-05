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Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 5 yaralı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.Cuma Alpyiğit (47) yönetimindeki 63 YN 475 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Koruklu Mahallesi yakınlarında devrildi.Kazada sürücü...
Genel 05.09.2019, 13:10
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kazada sürücü ile Ayşe (16), Tufan (50), Emine (21) ve İbrahim Alpyiğit (37) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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