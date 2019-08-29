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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 6 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.İsmail Yıldız idaresindeki 34 FD 7606 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 60. kilometresinde sürücüsünün direksiyon...

Genel 29.08.2019, 13:31
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 6 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

İsmail Yıldız idaresindeki 34 FD 7606 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 60. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü yara almazken yanında bulunan Cemile, Nisa Nur, Fadile, Fevzi, Rümeysa ve Yusuf Yıldız yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#Otomobil devrildi #Şanlıurfa #trafik kazası #yaralılar
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