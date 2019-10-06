Şanlıurfa'da şehit uzman çavuş için tören
- Askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi, memleketi Tokat'a uğurlandı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da dün askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk için askeri tören düzenlendi.
Şehit Türk'ün Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze nakil aracıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.
Törene, şehidin yakınları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile askeri erkan katıldı.
Bu arada, geçen yıl evlenen şehidin eşi Kezban Türk'ün 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Taşlıhöyük mevkisinde dün, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu Uzman Çavuş İsmail Türk şehit olmuş, 14 asker de yaralanmıştı.
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