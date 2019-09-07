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Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat takviyesi yapıldı.Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç ve mühimmat yüklü...

Genel 07.09.2019, 22:01
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
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ŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine doğru gitti.

Askeri konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

#askeri araç #sevkiyat #Şanlıurfa #zırhlı araç
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