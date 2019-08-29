Şanlıurfa'da terör operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Polis ve Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda O.A, A.D, H.D, K.S, N.C. ve M.S. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



