Şanlıurfa'da tır otomobile çarptı: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali I'nın kullandığı 34 FY 7725 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde Sedat Budak idaresindeki 63 ABG 791 plakalı otomobile arkadan çarptı.

da otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Kazım Budak, Naif Ercan, Mustafa Şahinoğlu ve Hamza Sağdıç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapanırken tır sürücüsü Ali I. gözaltına alındı.