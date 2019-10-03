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Şanlıurfa'da top mermisi düşmesi sonucu ölenler anıldı

- Akçakale ilçesinde 7 yıl önce Suriye tarafından atılan havan topu ve mermileri sonucu hayatını kaybeden Timuçin ailesinin 4 ferdinin kabirleri başında dua edildi

Genel 03.10.2019, 19:20
Şanlıurfa'da top mermisi düşmesi sonucu ölenler anıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 7 yıl önce Suriye tarafından atılan havan topu ve mermileri sonucu hayatını kaybeden Timuçin ailesinin 4 ferdi, kabirleri başında anıldı.

Ömer Timuçin, olayda kaybettiği eşi Zeliha ve kızları Fatma, Ayşegül ve Zeynep'in kabirlerini, Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı, Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan ve beraberindeki belediye heyetiyle ziyaret edip, dua etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mısırlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük üzüntü duydukları olayın 7. yılında da Timuçin ailesini yalnız bırakmak istemediklerini söyledi.

Akçakaleli herkesin kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Mısırlı, "Ahirete intikal etmiş tüm yakınlarımızı dua ile anmak bizim birinci görevimizdir. Kabristanda yatan vatandaşlarımızın bir özelliği var. Bunlar, bu ülkenin ezanı ve bayrağı için şehadet şerbetini içmiş sayılır." diye konuştu.

Ömer Timuçin de acı gününde kendisini yalnız bırakmayan Mısırlı ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Hayatını kaybeden 3 kızı ve eşinin acılarının hala taze olduğunu ve olayı unutamadıklarını belirten Timuçin, "Bugün yedinci yıl. Acımız hala taze." dedi.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden, 3 Ekim 2012'de atılan top mermisi, sınırı aşarak Akçakale ilçesindeki Timuçin ve Özer ailesinin bulunduğu eve düşmüş, olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

#akçakale #Anma #Şanlıurfa #tören
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