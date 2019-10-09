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Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

- Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullar, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullar iki gün tatil edildi

Genel 09.10.2019, 18:34
Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime ara verildi
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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu arada, harekat dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi.

Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.


#Barış Pınarı Harekatı #Ceylanpınar #Şanlıurfa
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