Şans Topu çekildi (2)

ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 951. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 841 bin 898 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 3 bin 880'er lira, 4 artı 1 bilen 261 kişi 416'şar lira, 4 bilen 2 bin 839 kişi 47 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 186 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 80 bin 636 kişi 4 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 532 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 209 bin 582 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 715 bin 799 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 902 bin 184 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 502 bin 925 lira aktarıldı.

(Bitti)



