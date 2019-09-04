Son Dakika
Filistin Devlet Başkanlığından Netanyahu'nun El-Halil ziyaretine tepki
Şans Topu çekildi (2)
Sayısal Loto çekildi (1)
A Milli Takım, konsere katıldı
A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Gustavo ve Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı
Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Avam Kamarası anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladı

Şans Topu çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 841 bin 898 lira ikramiye kazandı

Genel 04.09.2019, 22:25
Şans Topu çekildi (2)
banner63

ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 951. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 841 bin 898 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 3 bin 880'er lira, 4 artı 1 bilen 261 kişi 416'şar lira, 4 bilen 2 bin 839 kişi 47 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 186 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 80 bin 636 kişi 4 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 532 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 209 bin 582 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 715 bin 799 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 902 bin 184 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 502 bin 925 lira aktarıldı.

(Bitti)

#951. #milli piyango #Şans Topu
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@