Şantaj sanıklarına 21 yıl hapis cezası
- Kayseri'de çektikleri uygunsuz görüntüleri tehdit ve şantaj için kullanarak maddi kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa 21'er yıl hapis cezası verildi
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çektikleri uygunsuz görüntüleri tehdit ve şantaj için kullanarak maddi kazanç elde ettikleri öne sürülen 4 sanık, 21'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Murat Y, Muhlis S, Burcu Ç. ve Aycan A. ile avukatları hazır bulundu.
Diğer sanıklar Murat Y. ve Muhlis S. de isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti
Mahkeme heyeti, "muhabbet evi" adı altında oluşturdukları evde çektikleri uygunsuz görüntüleri tehdit ve şantaj için kullanarak maddi kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa "yağma" suçundan 12'şer yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6'şar yıl ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan da 3'er yıl olmak üzere toplam 21'er yıl hapis cezası vererek tutukluluklarının devamına hükmetti.
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