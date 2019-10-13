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“Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremez“

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır." ifadelerini kullandı.

Genel 12.10.2019, 10:02 12.10.2019, 11:32
“Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremez“

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin mücadelesinin sivillere veya Kürtlere değil, terör örgütlerine karşı olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi sözde uyaran, kınayan ve yaptırımlarla tehdit edenlere hatırlatırız; koalisyonun operasyonlarında Rakka'da tahminen 1600 ile 3 bin 800, Musul'da 9 bin ile 11 bin arasında sivil öldürüldü. Şantajlar ve tehditler, Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın #twitter
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