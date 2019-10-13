“Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremez“
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır." ifadelerini kullandı.
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır." ifadelerini kullandı.
Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin mücadelesinin sivillere veya Kürtlere değil, terör örgütlerine karşı olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:
"Türkiye'yi sözde uyaran, kınayan ve yaptırımlarla tehdit edenlere hatırlatırız; koalisyonun operasyonlarında Rakka'da tahminen 1600 ile 3 bin 800, Musul'da 9 bin ile 11 bin arasında sivil öldürüldü. Şantajlar ve tehditler, Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır."
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2