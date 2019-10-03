Şantiyenin davetsiz misafiri tilkiye iş insanı sahip çıktı
- Yozgat'ta iş insanı Ertuğrul Coşar, Çiçekdağı ilçesinde bulunan kum ocağı şantiyesini her gün ziyaret eden tilkiyle adeta dostluk bağı kurdu - Yaklaşık 1,5 aydır her gece şantiyedeki odasına gelen tilkiyi elleriyle besleyen Coşar: - "Tilkiyi ilk gördüğümde çok şaşırdım, kedi zannettim, sonra yiyecek verdim. Ondan sonra da tilki her gece gelmeye başladı, onunla dost olduk"
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 50 yaşındaki iş insanı Ertuğrul Coşar'ın, Çiçekdağı ilçesinde bulunan taş ocağı şantiyesine yiyecek aramaya gelen tilkiyle kurduğu dostluk şaşırtıyor.
Yaklaşık 1,5 aydır her gece şantiyedeki odasına gelen tilkiyi elleriyle besleyen Coşar, alışveriş yaparken de davetsiz misafirinin ihtiyaçlarını unutmuyor.
Hayvanı, peynir, ton balığı, tavuk, sucuk ve yaptığı yemeklerle beslediğini anlatan Coşar, "Tilkiyi ilk gördüğümde çok şaşırdım, kedi zannettim, sonra yiyecek verdim. Ondan sonra da tilki her gece gelmeye başladı, onunla dost olduk. Misafirim oluyor, yiyeceğimi paylaşıyorum. Buralarda 1-1,5 saat dolaşıyor, karnını doyuruyor, evine gidiyor." diye konuştu.
Coşar, tilkiyle dostluğunu kamerayla da kaydettiğini, zaman zaman öz çekim yaptığını dile getirerek, şunları ifade etti:
"Marketten alışveriş yaparken biraz fazla alıyorum. Marketçi neden yiyecekleri fazla aldığımı soruyor, ben de 'misafirim var' diye anlatınca gülüyor. Hayvanları çok severim ama bu tilki beni daha çok sevdi gibi. Dost gibi geldi, düşman gibi gelmedi. Bizim burada çalacak tavuk da yok, bol bol taş var. Dostane gelmesi beni şaşırttı. Odamda otururken sürekli müzik dinlerim, belki onun da hoşuna gitmiştir."
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