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Saraybosna'da 500 kilogramlık bir uçak bombası daha bulundu
SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen 500 kilogram ağırlığında bir uçak bombası daha bulundu. Bosna Hersek Radyo ve Televizyon Kurumu binasının arkasındaki inşaat...
Genel 07.09.2019, 20:31 07.09.2019, 22:31
SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen 500 kilogram ağırlığında bir uçak bombası daha bulundu.
Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma İdaresi (FUCZ) Başkanı Fahrudin Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bombanın, perşembe günü bulunan bombayla aynı özelliklere sahip olduğunu aktardı.
Bombanın pim tespitinin ardından etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Solak, endişe edilecek bir durum olmadığını ifade etti.
İkinci Dünya Savaşı'nda bu bölgede Almanlara ait lojistik deposunun olduğu biliniyor. İngiltere yapımı bu uçak bombalarının da Kasım 1944'te Saraybosna'ya atılan bombalar olduğu iddia ediliyor.
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